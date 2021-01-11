Trabzonspor'a transfer olan Berat Özdemir, Gençlerbirliği'ne veda etti.

Berat Ayberk Özdemir, İlhan Cavcav Tesisleri’ne gelerek takıma veda etti. Antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla, teknik ekiple ve kulüp personeliyle bir araya gelerek kısa bir veda konuşması yapan Berat, son olarak Başkan Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyeleriyle vedalaştı.

Duygusal anların da yaşandığı vedada Berat, Gençlerbirliği’nin kendisi için bir yuva olduğunu bir gün muhakkak yeniden yolunun İlhan Cavcav Tesisleri’yle kesişeceğini dile getirdi. Berat sözlerini şu şekidle sürdürdü:

“8 yaşında girdiğim tesiste telleri aşarak A takıma çıktım. Yeri geldi mutluluğumu yeri geldi acılarımı bu tesiste yaşadım ve bugün Berat’ı Berat yapan Gençlerbirliği’nden ayrılıyorum. Yuvama veda ediyorum.”

Murat Cavcav’a da emekleri ve desteği için teşekkür eden Berat, kalbinin bir köşesinde her zaman Gençlerbirliği’ni taşıyacağını dile getirdi. Murat Cavcav da “Altyapımızdan çıktın, bizi oynadığın futbolla ve karakterinle bizi gururlandırdın. Şimdi yine bizim altyapımızı gururla temsil edeceğinden şüphem yok. Başarılar diliyorum.” diyerek genç futbolcuyu uğurladı.