Berat Özdemir Fransa yolcusu

Fransız kulüplerinin, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş ve Ertuğrul Aksoy ile başlayan Türk futbolculara yönelik ilgisi en son Burak Yılmaz’la devam etmişti. 35 yaşındaki milli forvetimiz Lille’e giderken, bir başka Ligue 1 ekibi de Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir ile ilgileniyor.

Nantes kulübü, Berat için yaklaşık 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Ancak Başkent ekibinin bonservis olarak 3 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. İki takım arasındaki pazarlıklar devam ediyor.