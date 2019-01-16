Berat Ayberk Özdemir: Süper Lig’e çıkmak istiyoruz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin genç orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, sezon sonunda şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig’e yükselmek istediklerini söyledi.

Berat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Takım oyuncu havuzunu genişletmek amacıyla Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcuları arasında düzenlenen karmalar müsabakasında yer aldığını hatırlatarak, "Erkan Hocam sayesinde seçmelere gittim, orada da 2 maç performansım oldu. Martta bir Ümit Milli Takım kampı daha var, ilk hedefim oraya seçilmek." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun kendileri ile yakından ilgilendiğini belirten Berat, "Riva’da Lucescu da bize küçük bir konuşma yaptı. ’Siz Türk Milli Takımı’nın geleceğisiniz. Kulüplerinizde kiminiz oynuyor, kiminiz oynayamıyor ama siz Türk futbolunun geleceğisiniz. Süper Lig’de ve 1. Lig’de fazla Türk izleyemiyorum, genelde yabancılar oynuyor. Siz oynadığınızda buraya geleceğinizi biliyorsunuz. Sadece çıkın ve oynayın, kendinizi göstermek adına hiçbir şey yapmayın, takım oyunu oynayın, biz zaten sizi biliyoruz.’ dedi. Gençlerbirliği formasını aldığımda milli takıma da aday olacağımı biliyorum." şeklinde konuştu.

- "İkinci yarının çok daha zorlu geçeceğini biliyoruz"

Spor Toto 1. Lig’de ilk yarıyı istedikleri gibi zirvede tamamladıklarını aktaran 1998 doğumlu Berat, "Takımdaki abilerimizle çok güzel bir uyum yakaladık. İkinci ile 5, üçüncüyle 10 puanlık bir farkımız var. İstediğimiz yerde bitirdik. Bu çıkışı devam ettirmek istiyoruz ama ikinci yarının çok daha zorlu geçeceğini biliyoruz ve ona göre hazırlanıyoruz. Umarım bu çalışmamızın mükafatını alacağız. Süper Lig’e çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Erkan Sözeri’nin verdiği şansları iyi değerlendirmek istediğinin altını çizen Berat, "Bu sezon ya da gelecek sezon bu formayı alıp kimseye vermemeyi çok istiyorum. Önceliğim bu forma." diye konuştu.

- "Kendimi Sergio Busquets tarzında görüyorum"

Gençlerbirliği armasını taşımaktan gurur duyduğunu belirten Berat, futbola başlama hikayesini şu sözlerle anlattı:

"8-9 yaşında bu yana Gençlerbirliği armasını taşımaktan gurur duyuyorum. Saha içinde ve dışında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah gelecekte de hedeflediğim yerlere geleceğim. Annem ve babam bir gün beni karşılarına aldılar, ’Berat bir spor yapman gerekiyor ya futbol ya da basketbol oynayacaksın.’ dediler. Futbol oynamak istiyorum dedim, onlar da beni önce Gençlerbirliği Yaz Okulu’na yazdırdılar. Sonra seçmelerden altyapıya girdim ve serüvenim başladı."

Orta sahada görev yapan Berat, futbol tarzıyla ilgili olarak ise, "Kendimi Sergio Busquets tarzında görüyorum. 6 numarada, oyun kurmayı seven, gerektiğinde top kesen, top dağıtan... Oyunun kendi ayağımdan başlamasını seviyorum. Premier Lig ve La Liga’yı çok izliyorum ve beğeniyorum. Manchester City taraftarıyım, kendimi biraz da Guardiola’ya yakın hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA