Fırtına’nın azınlık içerisinde güçlü bir duruş sergilediğini belirten Bakan Albayrak, “Trabzonspor’la gurur duyuyoruz. Memleketimizin takımı olduğu için değil, Türkiye’de birçok değeri, Anadolu kültürünü yansıttığı ve gençlere sahip çıktığı için. Son dönemde gençler iyi bir ivme yakaladı. Trabzonspor, geçen senenin aksine genç ağırlıklı bir kadroyla mücadele etmesine rağmen daha başarılı bir top oynuyor. Bu da bizi yerli ve milli futbol noktasında gururlandırıyor” dedi.

‘Özgüveni güçlendiriyor’

Trabzonspor ile duygusal bir bağının olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, “Küçükken, sınıfta bütün herkes İstanbul takımlarını tutuyor, siz Trabzon’u tutuyorsunuz. Savunma sisteminizi, defansınızı, özgüveninizi güçlendiriyor. Dolayısıyla bu manada ayrı bir duygusal bağ oluşturan hikayesi var Trabzonspor’un bizde” dedi.