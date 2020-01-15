Erkan Sözeri: Berabere kalsaydık üzülürdüm

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise maçın genelinde iyi olan tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, “Güzel bir futbol şöleni vardı bugün. Amacımız gideceğimiz yere kadar gitmek. Bugün takımımız bunların hepsini gösterdi. Oynadığımı futbol zaman zaman güzel oyun ve mücadele oldu. Taraftarımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bu soğukta buraya gelmek kolay iş değil. Maçta iyi işler yapıp, iyi futbol oynadık. Güzel goller attık ama yediğimiz goller biraz basitti. Berabere kalsak üzülürdüm. Oyunun tamamına bakınca dahi iyi olan taraf bizdik. Oyuncularım bugün gösterdi ki, süre almasalar da bugün çıkan takımı ligde koysan yine Süper Lig’e çıkar. İlk 11 seçerken zorluk çekiyorum. Süreyi az alan futbolcularım bugün kendilerini kanıtladılar. Beşiktaş takımı oyunu hiç çirkinleştirmeden centilmence oynadılar. Kupa iki ayaklı tabi ilk ayağında az da olsa bir avantaj sağladık. Eğer bu turu geçersek farklı hedefler koyarız. Ama asıl hedefimizi Süper Lig’e çıkmak. Beşiktaş’a karşı aldığımız galibiyet bizi rehavete sokmaması lazım” ifadelerini kullandı.