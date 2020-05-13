Coronavirüs salgını sonrasında benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırıyordu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirime gidilmesi bekleniyor. Motorinde ise fiyatlarda çok sert bir yükselik olmadığı takdirde cuma gününden geçerli olmak üzere 10 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk indirime gidildi.

İndirim pompa fiyatlarına da yansıyacak. Motorinde ise fiyatlarda çok sert bir yükseliş olmadığı takdirde cuma gününden geçerli olmak üzere 10 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Motorinin litresi de İstanbul'da ortalama 5,18 liraya, Ankara'da 5,26 liraya, İzmir'de 5,29 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Binlerce vatandaş benzin ve gaz fiyatlarının neye göre belirlendiği merak ediyor. Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihinde sektörde serbest fiyatlandırma sistemine geçildi.

Rafineri fiyat ''gümrüksüz rafineri fiyatı ÖTV EPDK payı=rafineri satış fiyatı (KDV hariç)'' şeklinde hesaplanıyor.

Türkiye'de gümrüksüz rafineri fiyatının hesaplanmasında Akdeniz ürün fiyatları izleniyor, son fiyat değişiminden itibaren günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, beli bir fiyat değişim farkında gümrük rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor. Rafineri fiyatının ardından depo satış fiyatı ortaya çıkıyor. Temin fiyatı üzerine dağıtım şirketi marjı ve ürün servis ücreti eklenerek dağıtım şirketinin depolar için satış fiyatları belirleniyor.

Dağıtım şirketleri tarafından, depo satış fiyatı üzerine bayinin çeşitli masrafları ve bulunduğu bölgenin nakliye ücretlerinin de eklenmesiyle, tavsiye edilen pompa satış fiyatı oluşturuluyor ve bayilere bildiriliyor.