Benzia UEFA Avrupa Ligi'nde de kadroda yok

Fenerbahçe'nin lig kadrosundan çıkardığı Yassine Benzia, Zenit maçının da kadrosuna alınmadı.

12 Şubat 2019, Salı 19:53
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Benzia UEFA Avrupa Ligi'nde de kadroda yok

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı Fenerbahçe ile Zenit arasında Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak maç ile başlayacak.

Sezonun ikinci yarısına yeni transferleri ile iyi bir başlangıç yapan ancak 21. hafta maçında Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Zenit ile oynanacak maça çevrildi.

Temsilcimiz Zenit'i ilk maçta taraftarı önünde mağlup ederek avantajlı skoru almak istiyor.

Mücadele öncesi Ersun Yanal 18 kişilik kadroyu açıkladı. Kadroda Benzia'nın olmaması dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe'nin lig kadrosundan çıkardığı Benzia için böyle bir karar alınması iplerin tamamen koptuğu şeklinde yorumlandı.



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