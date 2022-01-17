İspanyol devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, olası bir Erling Haaland transferinde takımdan ayrılmayı planlıyor. Fransız futbolcu, Eflatun-Beyazlı ekipte devam etmek istiyor ancak Başkan Florentino Perez'in bir karar vermesi gerekebilir.

El Nacional'de yer alan habere göre Karim Benzema, Real Madrid'in, Erling Haaland'ı transfer etmesi durumunda takımdan ayrılmayı planlıyor.

Madrid ekibinde 2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu her ne kadar takımda devam etmek istiyor olsa da kulüp Başkanı Florentino Perez'in iki isim arasında bir tercih yapması gerektiği iddia ediliyor. Bu konuda Perez'în takımın en başarılı futbolcularından birisini kaybetme riskini göze alıp alamayacağı ise merak konusu.

PSG'ye gidebilir

Karim Benzema eğer Real Madrid'den ayrılmaya karar verirse Fransız devi PSG'nin yolunu tutabilir. 34 yaşındaki golcünün ve PSG'nin olası bir transfere sıcak bakabileceği belirtilenler arasında yer alıyor.



















