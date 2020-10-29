Benzema: Ona pas atma!

Mönchengladbach maçının devre arasında Mendy'yle konuşan Benzema'nın, takım arkadaşı Vinicus Jr.'la ilgili olarak vatandaşına, "Ona pas atma, bana at. O neredeyse bize karşı oynuyor" dediği ortaya çıktı.

29 Ekim 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Benzema: Ona pas atma!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Shakhtar Donetsk'e 3-2 kaybeden ve önceki gün Mönchengladbach'la 2-2 berabere kalan Real Madrid'de skandal olay... Alman ekibi karşısında soyunma odasına 2-0 geride giden Los Galacticos'ta Fransız forvet Karim Benzema'nın koridorda vatandaşı Ferland Mendy'yle olan konuşması kameralara yansıdı. Takım arkadaşı Vinicius Jr.'la ilgili dedikodu yapan Benzema, "Kardeşim ona pas atma, bana at. Ona oynama. Canının istediği gibi oynayarak, oyunu bozuyor. Annemin üzerine yemin ederim ki o (Vinicius) neredeyse bize karşı oynuyor!" sözlerini kullandı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...