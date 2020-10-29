Benzema: Ona pas atma!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta Shakhtar Donetsk'e 3-2 kaybeden ve önceki gün Mönchengladbach'la 2-2 berabere kalan Real Madrid'de skandal olay... Alman ekibi karşısında soyunma odasına 2-0 geride giden Los Galacticos'ta Fransız forvet Karim Benzema'nın koridorda vatandaşı Ferland Mendy'yle olan konuşması kameralara yansıdı. Takım arkadaşı Vinicius Jr.'la ilgili dedikodu yapan Benzema, "Kardeşim ona pas atma, bana at. Ona oynama. Canının istediği gibi oynayarak, oyunu bozuyor. Annemin üzerine yemin ederim ki o (Vinicius) neredeyse bize karşı oynuyor!" sözlerini kullandı.