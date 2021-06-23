Benzema 7 yıl sonra Fransa formasıyla gol attı

EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Portekiz kozlarını paylaştı. Karim Benzema, takımı adına biri ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıdan olmak üzere iki gol kaydetti.

34 yaşındaki futbolcu böylece 7 yıl sonra ülkesi adına bir resmi karşılaşmada gol atmış oldu. Benzema son golünü 20 Haziran 2014 tarihinde Dünya Kupası grup maçında oynanan ve Horozların 5-2 kazandığı maçta rakip ağları havalandırmıştı.

5,5 yıl aradan sonra milli takım kadrosuna davet edilen yıldız futbolcu son golünü ise 8 Ekim 2015 tarihinde Ermenistan'la oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında atmıştı.