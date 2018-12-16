Benteke Beşiktaş'a teklif edildi

Devre arasında kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planayan Beşiktaş'a, Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Christian Benteke önerildi.

16 Aralık 2018, Pazar 14:37
- A +
Benteke Beşiktaş'a teklif edildi

Beşiktaş'ta bir yandan yolların ayrılacağı isimler netleşirken, diğer yandan kadroya yapılacak takviyelerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Siyah-Beyazlılar'ın devre arasında forvet transferiyle ilgili yoğun mesai harcaması beklenirken, gündeme her gün yeni bir isim düşüyor.

Beşiktaş'a önerilen son isim ise herkesin yakından tanıdığı bir isim. Christian Benteke.

Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Belçikalı oyuncu, mernajer kiralık olarak Beşiktaş'a teklif edildi.

Geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle bu sezon yalnızca 4 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcuya Siyah-Beyazlı yönetimin sıcak bakmadığı öğrenildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.