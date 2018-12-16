Beşiktaş'ta bir yandan yolların ayrılacağı isimler netleşirken, diğer yandan kadroya yapılacak takviyelerle ilgili çalışmalar sürüyor.

Siyah-Beyazlılar'ın devre arasında forvet transferiyle ilgili yoğun mesai harcaması beklenirken, gündeme her gün yeni bir isim düşüyor.

Beşiktaş'a önerilen son isim ise herkesin yakından tanıdığı bir isim. Christian Benteke.

Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Belçikalı oyuncu, mernajer kiralık olarak Beşiktaş'a teklif edildi.

Geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle bu sezon yalnızca 4 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki futbolcuya Siyah-Beyazlı yönetimin sıcak bakmadığı öğrenildi.