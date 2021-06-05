Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç, gelecek sezon için 'Portekizli ya da Alman teknik adam tercih ediyoruz' ifadesini kullanmasına rağmen ünlü teknik adam Rafael Benitez'in adı ilk sıraya geldi. Bir çok kupa kazanan Benitez'in Fenerbahçe ile anlaştı iddiaları üzerine akıllara Türkiye'de çalışan ünlü İspanyol teknik adamlara çevrildi.





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Aragones - Fenerbahçe

2008, 2010 ve 2012'deki Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na damgasını vuran İspanya Milli Takımı'nın unutulmaz kadrosunun temelini o atmıştı. EURO 2008'de İspanya ile şampiyonluğa ulaşan Luis Aragones, turnuvanın bitimiyle de Fenerbahçe'nin başına geçmişti.

Fenerbahçe'nin başında 53 maça çıkan İspanyol teknik adam, 1.79 puan ortalaması tutturabildi. Ligde 34 maçta 61 puan toplayan sarı-lacivertliler, o sezonu Beşiktaş , Sivasspor ve Trabzonspor 'un arkasında 4. sırada tamamlayabilmişti. Transfer olan Guiza da çok eleştirilmişti.

Del Bosque - Beşiktaş

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez şampiyonluk, UEFA Süper Kupası, 2 kez La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferi kazanan Del Bosque'nin Milli Takım'da da önemli başarıları vardı

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun başında dönemin en elit teknik adamlarından biri olan Vicente del Bosque ile anlaşmıştı. Türk futbolunda büyük işler yapacağı düşünülen İspanyol teknik adam için işler yolunda gitmedi. Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk 4 hafta galibiyet alamadı ve yalnızca 2 puan toplayabildi. İlerleyen süreçte de Del Bosque beklenen ivmeyi yakalayamadı ve 22. haftada görevi bırakmak zorunda kaldı.

İlk 22 maçta 42 puan toplayarak 4. sırada yer alan Beşiktaş, kalan 12 haftada 27 puan toplasa da ilk 3'e girme şansı bulamadı. Siyah-beyazlı kulüple 24 maçta sahaya çıkan İspanyol teknik adam, 1.67 puan ortalaması tutturdu.

Bu iki büyük teknik adam dışında sadece David Badia kısa süre Antalyaspor'da görev aldı. İspanyol teknik adam 4 maçta 2 galibiyet alabilmişti.



