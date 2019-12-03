Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz dedi, son 7 haftada lider oldu

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş sezona kötü bir başlangıç yapmış ilk altı haftada sadece 5 puan toplamıştı. UEFA Avrupa Ligi gruplarında da ilk iki maçı kaybedince Abdullah Avcı'ya eleştiriler artmış hatta yerine Sergen Yalçın'ın geleceği konuşulmuştu. Wolverhampton maçı sonrası yaptığı basın toplantısında Abdullah Avcı, "benim antrenörlüğüm sorgulanamaz" ifadelerini kullanmıştı. Bu maçın ardından Beşiktaş adeta çıkışa geçti.

Son 7 haftanın lideri Beşiktaş

Süper Lig'in son 7 haftasında altı galibiyet bir beraberlik alan ve 19 puan toplayan Beşiktaş, bu alanda liderliğe çıkarken ezeli rakiplerini de geçmeyi başardı. Son 7 haftada Trabzonspor 14 puan, Fenerbahçe ve Galatasaray ise 11'er puan topladı. Beşiktaş böylece son 7 haftada Trabzonspor'a 5 puan ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe'ye 8'er puan fark yaptı

1-Beşiktaş 19 puan

2-D.G. Sivasspor 18 puan

3-Başakşehir 17 puan

4-Trabzonspor 14 puan

5-Malatyaspor 13 puan

6-Gençlerbirliği 12 puan

7-Fenerbahçe 11 puan (+4)

8-Galatasaray 11 puan (+3)

9-Göztepe 11 puan (+2)

10-Ç. Rizespor 9 puan

11-A. Alanyaspor 8 puan

12-Y. Denizlispor 6 puan

13-Kasımpaşa 5 puan (-4)

14-Gaziantep FK 5 puan (-5)

15-İ.H. Konyaspor 4 puan (-8)

16-Antalyaspor 4 puan (-10)

17-İ.M. Kayserispor 4 puan (-14)

18-Ankaragücü 1 puan





Avrupa Ligi'nde de Slovan Brastilava'yı yendi

Beşiktaş ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında oynadığı son maç olan Slovan Brastislava maçını da geriden gelip kazandı ve hem maddi kazanç hem de ülke puanına katkı yaptı.



