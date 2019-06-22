Son 5 yılda altyapıdan çıkardığı oyuncularla gündeme gelen Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’nın kazandığı para dudak uçuklattı! 2004 senesinde altyapı düzenini değiştirmeye karar veren Kırmızı- Beyazlılar, sadece 15 milyon Euro’luk yatırımla 2 senede tüm sistemini değiştirmeye başladı. 2006’da bu muhteşem projenin açılışı yapılırken, kulübe getirisi ise milyar Euro’ları geçti. Temellerin atıldığı günden bu yana organizasyonun kulübe getirisi 1.3 milyar Euro olurken, giderler sonrası Benfica’nın geliri ise 1.1 milyar Euro olarak gerçekleşti.

En pahalısı henüz 40...

Yaptığı oyuncu satışlarına bakıldığında Portekiz ekibi için ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Altyapıdan kazandığı paranın geliri 8.5 milyar TL’yi geçen Kırmızı-Beyazlılar’ın sattığı en pahalı oyuncunun bonservisinin 40 milyon Euro olması dikkat çekti. Öte yandan son şampiyon Benfica’nın sattığı oyuncuların bonservis değerlerinin 15-40 milyon Euro arasında değişmesi ve buna rağmen böyle bir gelire sahip olması ‘İşte altyapı böyle yapılır’ dedirtti.

En değerlisi Felix olacak

Forvet arkası ile on numara poziyonlarında görev yapabilen ve 120 milyon Euro’luk serbest kalma değerine sahip olan Joao Felix, önümüzdeki günlerde takımından en yüksek bonservisle ayrılan oyuncusu olacak. 19 yaşındaki yıldız, ya Atletico Madrid’e gidecek ya da bu bedelin 80 milyon Euro’sunu peşin, kalan kısmını taksitlerle ödemek isteyen Real Madrid’in yolunu tutacak.



