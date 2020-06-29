Benfica'dan flaş hamle! Mauricio Pocchettino...

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, yeni teknik direktör arayışları kapsamında flaş bir hamleye imza atarak Mauricio Pochettino ile görüşmelere başladı.

29 Haziran 2020, Pazartesi 13:42 Son Güncelleme:
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Benfica'dan flaş hamle! Mauricio Pocchettino...

Portekiz Ligi'nde özellikle corona virüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası oldukça kötü bir performans sergileyen Benfica, yeni teknik direktör arayışlarına başlarken Bruno Lage'nin yerine flaş bir isim gündeme geldi. Portekiz ekibinin, ünlü teknik adam Mauricio Pochettino'yu takımın başına getirmek istediği aktarıldı. 

Record'un iddiasına göre Benfica'da başkan Luis Filipe Vieira, Arjantinli hoca için temaslara başladı bile. Benfica, Tottenham sonrası Pochettino'nun ilk görev alacağı ekip olmak adına girişimlerini sürdürüyor. 

Mevcut söylentiler, Newcastle taraftarları için endişeli olabilir. Çünkü Arjantinli hocanın Newcastle ile anlaştığı belirtiliyordu fakat kulübün Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma devri hala sonuçlanmadığı için bu anlaşma da resmiyet kazanamadı. 

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