Portekiz Ligi'nin ezeli rakibi Porto'nun gerisinde 2. sırada bitiren Benfica, bir dönem adı Fenerbahçe 'yle de anılan Uruguaylı yıldız EdinsonCavani transferini bitirmek üzere... İtalyan medyasındaki haberlere göre; Portekiz ekibi transferde ciddi ilerleme kaydetti.

Yıllık 8 milyon euro!

Benfica'nın, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki forvete "yıllık 8 milyon euro ve bonuslar" teklifini yaptığı ve görüşmelerin ciddi şekilde ilerlediği belirtildi. PSG'yle olan sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Cavani geçen sene çıktığı 22 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergilemişti.







