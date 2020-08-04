Benfica'dan Edinson Cavani'ye yıllık 8 milyon euro!

Son dakika transfer haberi... Bu sezon adı özellikle Türkiye'den Fenerbahçe'yle anılan Uruguaylı yıldız Edinson Cavani için Benfica'dan müthiş bir teklif geldi.

04 Ağustos 2020, Salı 23:24 Son Güncelleme:
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Benfica'dan Edinson Cavani'ye yıllık 8 milyon euro!

Portekiz Ligi'nin ezeli rakibi Porto'nun gerisinde 2. sırada bitiren Benfica, bir dönem adı Fenerbahçe 'yle de anılan Uruguaylı yıldız EdinsonCavani transferini bitirmek üzere... İtalyan medyasındaki haberlere göre; Portekiz ekibi transferde ciddi ilerleme kaydetti.

Yıllık 8 milyon euro!

Benfica'nın, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki forvete "yıllık 8 milyon euro ve bonuslar" teklifini yaptığı ve görüşmelerin ciddi şekilde ilerlediği belirtildi. PSG'yle olan sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Cavani geçen sene çıktığı 22 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergilemişti.


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