Dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus, Flamengo ile yaşadığı Libertadores zaferi sonrası Avrupa futbolunda önemli işler başardığı Benfica'ya dönüyor. Tecrübeli hocanın transfer listesin belli olurken ilk sırada tanıdık bir isim olan Islam Slimani yer alıyor. A Bola'ya göre Jorge Jesus, Sporting döneminde çalışmaktan çok keyif aldığı Islam Slimani'yi bu kez Benfica'da kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe dönemi sonrası Monaco'da sergilediği performansla yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken Slimani'nin bonservisinin bulunduğu Leicester'dan bu yaz ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cezayirli oyuncu ile özellikle Marsilya ciddi şekilde ilgilense de daha önce yaptığı açıklamada Portekiz'e dönmeye sıcak baktığını ifade etmişti.

Slimani, Sporting'in her zaman kendisi için özel bir takım olduğunu belirtse de Jorge Jesus faktörüyle Portekiz'e Benfica ile dönebilir.



