Benfica, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı istiyor! İşte bonservis bedeli...
Portekiz'in en güvenilir kaynaklarından A Bola, Benfica'nın Yunan kaleci Odysseas Vlachodimos'u satıp yerini Uğurcan Çakır'la doldurmak istediğini iddia etti. Haberde, Monaco ve Marsilya'nın da milli eldivenimizi istediği belirtilirken, Trabzonspor'un talep ettiği bonservise de yer verildi. İşte detaylar...
Portekiz basınından flaş iddia... A Bola, Trabzonspor 'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren ve hem geçen sezon başında hem de şimdi yurt dışına transferi beklenen Uğurcan Çakır'ı, Benfica'nın istediğini yazdı.
Haberde; Kırmızı-Beyazlılar'ın, Yunan kaleci Odysseas Vlachodimos'u satıp yerini milli kalecimizle doldurmak istediği kaydedilirken, Fransız temsilcileri Monaco ve Marsilya'nın da transfer yarışında olduğu öne sürüldü.
15 milyon Euro...
Öte yandan Bordo-Mavili yönetimin, Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğinin altı çizildi.
Geçtiğimiz günlerde tecrübeli kalecinin menajeri Necdet Çakır da, "Uğurcan'a 4 büyük ligden ilgi var. Uğurcan'ın bonservisi 10-15 milyon Euro arası olur, üstü olmaz. Maalesef ligimiz pek değerli değil. Derbiler haricinde çok takip edilmiyoruz. Milli Takımımızın da C Ligi'nde olması bir dezavantaj yarattı" ifadelerini kullanmış ancak tepki çekmişti.