Portekiz basınından flaş iddia... A Bola, Trabzonspor 'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren ve hem geçen sezon başında hem de şimdi yurt dışına transferi beklenen Uğurcan Çakır'ı, Benfica'nın istediğini yazdı.

Haberde; Kırmızı-Beyazlılar'ın, Yunan kaleci Odysseas Vlachodimos'u satıp yerini milli kalecimizle doldurmak istediği kaydedilirken, Fransız temsilcileri Monaco ve Marsilya'nın da transfer yarışında olduğu öne sürüldü.

15 milyon Euro...

Öte yandan Bordo-Mavili yönetimin, Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğinin altı çizildi.

Geçtiğimiz günlerde tecrübeli kalecinin menajeri Necdet Çakır da, "Uğurcan'a 4 büyük ligden ilgi var. Uğurcan'ın bonservisi 10-15 milyon Euro arası olur, üstü olmaz. Maalesef ligimiz pek değerli değil. Derbiler haricinde çok takip edilmiyoruz. Milli Takımımızın da C Ligi'nde olması bir dezavantaj yarattı" ifadelerini kullanmış ancak tepki çekmişti.







