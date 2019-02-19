Benfica kazanmaya devam ediyor

Portekiz Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında Aves'e konuk olan Lizbon temsilsici, karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak ligde üst üste 7. galibiyetini aldı. Benfica henüz 3. dakikada Haris Seferovic'in golüyle öne geçti. Rafa Silva 36. dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen konuk ekip, 59. dakikada Fransisco Ferreira (Ferro), ile farkı 3'e çıkardı. Ferreira aynı zamanda 64 dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşma bu sonuçla tamamlanırken Benfica, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi moral depolamış oldu. Lizbon ekibi bu galibiyetle puanını 53'e yükselterek 54 puanlı lider Porto'yu takibini sürdürdü.