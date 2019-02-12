Benfica kasırga gibi geliyor

Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki kurası çekilirken kötü durumda olan Benfica, hocası Rui Vitoria ile yolları ayırdıktan sonra müthiş bir çıkışa geçti. Yola altyapı hocası Bruno Lage ile devam eden Portekiz ekibi, ligdeki son 6 karşılaşmayı da kazandı.

12 Şubat 2019, Salı 05:55
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Benfica kasırga gibi geliyor

Son maçında Nacional’i 10-0’lık skorla geçen Benfica, bu 6 karşılaşmada toplam 26 gol atarak göz kamaştırırken, kalesinde sadece 5 gol gördü. Ligde Porto’yu 1 puan geriden takip eden Benfica’da, özellikle Seferovic müthiş bir sezon geçiriyor. 18 maçta 13 gol atan İsviçreli santrfor, Galatasaray karşısında da Portekiz temsilcisinin en önemli kozu olacak.

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