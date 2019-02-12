Benfica kasırga gibi geliyor

Son maçında Nacional’i 10-0’lık skorla geçen Benfica, bu 6 karşılaşmada toplam 26 gol atarak göz kamaştırırken, kalesinde sadece 5 gol gördü. Ligde Porto’yu 1 puan geriden takip eden Benfica’da, özellikle Seferovic müthiş bir sezon geçiriyor. 18 maçta 13 gol atan İsviçreli santrfor, Galatasaray karşısında da Portekiz temsilcisinin en önemli kozu olacak.