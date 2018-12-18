'Benfica için kader maçı!'

Galatasaray, Avrupa’nın marka takımlarından biri ve elbette çok güçlü bir takım. Daha önce Benfica Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş’la da eşleşti. Türkiye’de ne kadar ateşli bir atmosfer olacağını herkes biliyor. Elbette favori Benfica ancak maçlar oynanmadan kazanılmıyor.

En iyi kadro onlarda

Genel anlamda Benfica şu an iyi durumda değil. Özellikle teknik direktör Rui Vitoria’nın geleceği burada bir hayli fazla konuşuluyor. Bana göre Portekiz’in en iyi kadrosu onlarda. Her anlamda kaliteli oyunculara sahipler. Ligde dördüncü olmaları, geçen sezon sıfır çektikleri Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yine gruptan çıkamamaları, taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı. Vitoria’nın geleceğini Galatasaray eşleşmesinden çıkacak sonucun belirleme olasılığı oldukça yüksek.

Sağ kanatları zayıf

Taraftarlar onun bir an önce gitmesini ve eski hocaları Jorge Jesus’un gelmesini istiyorlar. Benfica’nın sağ kanadı zayıf. Orta sahada çok kaliteli ayaklar var ama sertlik konusunda bir adım gerideler. Ama işin atak kısmına geldiğimizde oldukça iyiler. Gedson Fernandez, Salvio, Felix ve Zivkovic, rakipler için korkulu rüya. Sol bek Grimaldo da ataklara büyük katkı veriyor. Pizzi ise bu noktada takımın beyni ve hocanın en güvendiği oyuncular arasında başı çekiyor. Oynadığı son 5 resmi maçta gol yemeyen Benfica, savunmada şu an iyi bir performans sergiliyor.

A Bola eşleşmeyi böyle duyurdu

Taraftarlara göre çok kolay

Benfica cephesi her ne kadar Galatasaray eşleşmesinden çekinse de, A Bola’nın haberine yorum yapan taraftarların rahatlığı dikkat çekti. Portekizli futbolseverler, “Porto 2 maçta da yendiyse, biz çok rahat kazanırız...”, “Kolay kura, Benfica şimdiden sonraki turda...”, “Bu sene hep Yunan takımlarını yendik, şimdi de en yakın rakiplerini yenebiliriz...” ve buna benzer yorumlarda bulundu.