Galatasaray - Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu Türk futbolseverlerden tarafından araştırılıyor. Maça artık kısa süre kala heyecan dorukta. Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek büyük moral bulan Galatasaray'da gözler Benfica ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına çevrildi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz’in Benfica takımı ile karşılaşacak. Temsilcimizi rakibini 1-0 ve 2-1’lık skorlar hariç yenmek zorunda. Peki, Benfica - Galatasaray maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Benfica - Galatasaray maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Benfica - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Portekiz'in Başkenti Lizbon’daki Luz Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Benfica - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro, Florentino, G. Fernandes, Zivkovic, Cervi, Joao Felix, Jonas

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Galatasaray turu nasıl geçer?

Son 32 turunun ilk ayağında Benfica’yı İstanbul’da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1’lık skorlar hariç galip gelmek zorunda. Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.

Galatasaray’da 5 eksik

Galatasaray, Benfica müsabakasında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı takımda, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bununan Martin Linnes, Benfica’ya karşı forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA’ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de görev alamayacak.

Galatasaray Avrupa’da galibiyeti unuttu

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa’da 279. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz’in Benfica ekibine konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 278 müsabakada 99 galibiyet ve 107 mağlubiyet yaşarken 72 kez rakipleriyle yenişemedi Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Portekiz’in Benfica ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 279. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 278 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

"Kupa 2"de 76 maç

Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 76 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29’unu kazanırken 24’ünde berabere kaldı, 23’ünde yenildi. Galatasaray bu maçlarda 120 gol atarken kalesinde 100 gol gördü.

Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası’nda mutlu sona ulaşarak Türkiye’ye futbolda Avrupa’daki ilk kupasını getirdi.

Avrupa karnesi

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve performans istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53

UEFA Şampiyonlar Ligi 110 28 27 55 111 183

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22

Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 76 29 24 23 120 100

UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1

TOPLAM 278 99 72 107 376 414

Türk ve Portekiz takımları 52. randevuda

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın Benfica ile yapacağı maç, Türk ve Portekiz futbol takımları arasındaki 52. müsabaka olacak.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 51 maçın 14’ünü Türk, 24’ünü Portekiz ekipleri kazandı, 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce 8 kez Portekiz temsilcileriyle karşı karşıya geldi.

Portekiz takımlarıyla yaptığı maçların 3’ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 5’ini kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 10 gole karşılık kalesinde 12 gole engel olamadı.

Benfica ise Türk takımlarıyla 16 kez mücadele etti. Portekiz temsilcisi, bu müsabakalardan 7’sini kazanırken, 5’inde berabere kaldı, 4’ünde yenildi.

Benfica, Türk takımlarına elenmiyor

Benfica daha önce Avrupa’da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf oldu.

Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda ve 2012-2013’te UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’yi, 2011-2012’de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor’u elemişti. Trabzonspor, Benfica’ya elenmesine rağmen Fenerbahçe’nin UEFA’dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay’la eşleşti. İzmir’de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul’da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.