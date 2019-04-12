Benfica - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 4-2

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica, sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Benfica, 20. dakikada N'Dicka'nın atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi Frankfurt'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Benfica'yı galibiyete taşıyan goller 21.,43. ve 54. dakikalarda 19 yaşındaki Joao Felix'ten gelirken takımın diğer golünü de Felix'in asistinde Ruben Dias attı.

Frankfurt'un golleri ise 40. dakikada Luka Jovic'ten ve 72'de Gonçalo Paciencia'dan geldi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'yi, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Galatasaray'ı eleyen Benfica; çeyrek final ilk maçında da Frankfurt karşısında büyük avantaj elde etti.

Çeyrek finalin ikinci maçı 18 Nisan Perşembe günü Frankfurt'un sahası Commerzbank Arena'da oynanacak.