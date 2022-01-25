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Benfica - Boavista maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Benfica ile Boavista, Portekiz Lig Kupası Yarı Final maçında karşı karşıya geliyor.

25 Ocak 2022, Salı 19:58 Son Güncelleme:
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Benfica - Boavista maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Portekiz Lig'inde Lider Porto'nun 9 puan gerisinde kalan Benfica, Portekiz Kupası'ndan da elenince Lig Kupası’nın önemi iyice arttı. Benfica iç sahada oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak güzel bir seri yakalayarak bu maçlarda 15 gol atma başarısı gösterdi. Benfica'nin maç öncesi en büyük eksikliği 11 maçta 5 gol atan Seferovic mücadelede forma giyemeyecek.

Konuk Boavista son haftalarda beraberliğe abone olurken son 4 maçı da 1-1'lık skorla bitti. Deplasmanda çıktığı son 5 maçta galibiyet alamazken bu maçlarda kalesinde 10 gol gören Boavista sadece 4 gol atma başarısı gösterdi. Son haftalarda oyun anlamında dikkat çeken yükselişleri olsa da ligde beklentilerin uzağından kalmış Benfica karşısında pek şansları olduğunu söylenemez.

Mücadelede Benfica galibiyeti bekleyebiliriz.

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