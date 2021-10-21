Benfica - Bayern Münih maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, maçın 2. yarısında bulduğu gollerle 3 puanı almayı başardı ve puanını 9'a yükselterek yoluna kayıpsız devam etti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken Lewandowski'nin 43. dakikada Benfica ağlarını havalandırdığı gol, elle oynama gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmanın 2. yarısında ise bu sefer Müller'in 52. dakikada bulduğu gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Maçta perdeyi Leroy Sane, 70. dakikada bulduğu gol ile açtı. 80. dakikada Everton'un kendi kalesine attığı gol ile fark 2'ye yükseldi. 82. dakikada Lewandowski farkı 3'e çıkardı. 85. dakikada ise tekrardan Sane sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

15 dakikada 4 gol

Bayern Münih, ilk 2 maçta gol yemeyen rakibine karşı 15 dakika içerisinde bulduğu 4 gol ile maçı 4-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Alman ekibi puanını 9'a yükseltirken Benfica 4 puanda kaldı.



