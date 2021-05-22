Benevento'dan otobüs cezası
İtalya Ligi Serie A'da 32 puanla sondan üçüncü sırada yer alan ve Serie B'ye düşmesi kesinleşen Benevento'da kulüp başkanı Oreste Vigorito, yarın Torino ile deplasmanda oynayacakları sezonun son maçı öncesi takıma cezayı kesti.
Uçak biletlerini ödememe kararı alan Vigorito'nun bu hareketi sonrası takım, bu karşılaşmayı oynamak için 12 saat otobüs yolculuğu yapacak. Türkiye'de de 2018'deki 3-0'lık Akhisar yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, takımın ceza olarak otobüsle İstanbul'a dönmesi kararı almıştı.