Uçak biletlerini ödememe kararı alan Vigorito'nun bu hareketi sonrası takım, bu karşılaşmayı oynamak için 12 saat otobüs yolculuğu yapacak. Türkiye'de de 2018'deki 3-0'lık Akhisar yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, takımın ceza olarak otobüsle İstanbul'a dönmesi kararı almıştı.