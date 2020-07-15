İtalya Serie B'de mutlu sona ulaşarak Serie A'ya yükselmeyi başaran Benevento, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da hız vermişken gündeme gelen son isim Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng oldu. Flippo Inzaghi'nin çalıştırdığı Benevento, yeni sezonda Boateng'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Metropolitan Magazine'in haberine göre Flippo Inzaghi, Milan döneminden takım arkadaşı olan Kevin-Prince Boateng'i kadrosunda görmek istiyor.

Yeni sezonda Beşiktaş'ta forma giymesi beklenmeyen oyuncuyu Benevento kiralamak isterken Sassuolo ile yaşadığı başarılı dönem referans olarak gösteriliyor.



