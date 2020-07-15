Benevento, Kevin-Prince Boateng'i istiyor
İtalya Serie B'de zafere ulaşarak Serie A'ya yükselmeyi başaran Benevento'nun teknik direktörü Flippo Inzaghi, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Milan'dan eski takım arkadaşı Kevin-Prince Boateng'i yeni sezonda transfer etmek istiyor.
İtalya Serie B'de mutlu sona ulaşarak Serie A'ya yükselmeyi başaran Benevento, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da hız vermişken gündeme gelen son isim Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng oldu. Flippo Inzaghi'nin çalıştırdığı Benevento, yeni sezonda Boateng'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Metropolitan Magazine'in haberine göre Flippo Inzaghi, Milan döneminden takım arkadaşı olan Kevin-Prince Boateng'i kadrosunda görmek istiyor.
Yeni sezonda Beşiktaş'ta forma giymesi beklenmeyen oyuncuyu Benevento kiralamak isterken Sassuolo ile yaşadığı başarılı dönem referans olarak gösteriliyor.