Pandemi sonrası büyük bir çıkış yapan Çalhanoğlu, kendisiyle ilgili merak edilenleri canlı yayında cevapladı.

Futbola ara verildiği dönemde beslenme konusunda hoca tuttuğunu vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, "Forvet arkası oynamayı seviyorum, kendimi en rahat hissettiğim yer orası" dedi.

Çok fazla eleştirildiğine de değinen milli oyuncu "Bütün çalıştığım hocalar beni hep oynattı. Maldini ya da Gattuso futboldan anlamıyor mu? Herkes bana güveniyor, kalitemi biliyor. Önüme bakıyorum ve çok da başarılıyım. Ben sadece sakatlandığım zaman 2-3 hafta oynamadım. Hiçbir zaman yedek kalmadım." ifadelerini kulandı.

Daha yeni başladığını ve gelecek sezon daha da başarılı olacağına inandığına belirten Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Milan ile sözleşme konusunda görüşmeler oldu ama bilgi veremem. Ben futboluma odaklanıyorum, top menajerimde."

"Pioli ile daha agresifiz"

"Gattuso ile topu kaybedince geri çekiliyorduk. Top bizde değilken defansa çekiliyorduk. Pioli de ise top kaybedince direkt baskı yapıyoruz topu kapmak için. Pioli ile daha agresifiz. Bu ön plana çıkmamı sağladı. Stefano Pioli bana, 'Sen özgürsün, oyunu sen kuracaksın' diyor."

"Zlatan ve Rebic ile oyun içerisinde çok iyi anlaştığını dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Üçümüz de birbirimiz tanıyoruz ve kalitemizi biliyoruz." dedi.

"Ben Milan'ın 10 numarasıyım"

"Fatih Terim beni ilk Milli Takım'a alan kişi bana hep güvendi ve oynattı. Ama Şenol Güneş birkaç maç oynatmadı, kırgınım. Ben Milan'ın 10 numarasıyım. Milan'da banko oynayan bir oyuncuyu yedek bırakamazsınız. A Milli Takım'da da Milan'daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan'daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor. Kalitemle, Milli takımda 10 numara oynayacak olan banko oyuncuyum."