Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero hakkında alkol ve sigaraya özendirme suçundan soruşturma başlatıldı.

GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK Mİ OLUYOR?

Sabah'ta yer alan habere göre: Şarkıları ve kliplerinde alkol ve sigara tüketimini özendiren unsurlar bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Bir vatandaş; Ben Fero'nun klipleriyle gençlere kötü örnek olduğunu iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayette; Ben Fero'nun bir şarkısında 'Ben p..çim' dediği, bir klibinde içki şişesini kafasına diktiği, parçalarının hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi. Ben Fero hakkında soruşturma başlatıldı.