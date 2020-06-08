Ben Chilwell için Manchester City de devrede

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin başarılı sol beki Ben Chilwell'in talipleri artıyor. Chelsea'nin ardından Manchester City'nin de oyuncunun transferi adına devrede olduğu belirtildi.

Standard Sport'a göre Manchester City Menajeri Pep Guardiola, iki kanatta da bek takviyesi istiyor. Bu doğrultuda Telegraph'a göre ise Leicester'ın önemli isimlerinden Ben Chilwell, Guardiola'nın öncelikli transfer tercihleri arasında yer alıyor.

İngiliz futbolcu, Chelsea Menajeri Frank Lampard'ın da ısrarla istediği oyuncular arasında yer alıyordu.