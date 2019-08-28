Hatem Ben Arfa, Rennes ile başarılı bir sezon geçirdi. Tecrübeli oyuncu, Fransız ekibinin sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi ve boşa çıktı. Transfer döneminin kapanmasına 6 gün kala, yıldız futbolcu henüz kararını vermiş değil. Ben Arfa’ya Avrupa, ABD ve Ortadoğu’dan birçok teklif geldi. Son olarak 32 yaşındaki oyuncunun İtalyan ekibi Sampdoria ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürülmüş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Şu anda Ben Arfa’nın önünde olan teklifler arasında en cazibinin, Fenerbahçe’ninki olduğu kaydedildi.

3 yıl avantaj

Kanarya’nın 3 yıllık bir sözleşme önermesi ve şampiyonluğa oynayan bir takım olması; teklifi ön plana çıkaran detaylar. Fenerbahçe’nin maaş önerisi ise senelik 2.5 Euro artı bonuslardı. Hatem Ben Arfa’nın kariyerinin son önemli anlaşmasını yapacağı için karar verme konusunda acele etmediği kaydedildi.