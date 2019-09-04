Yanal, kapalı savunmaları açabilmesi açısından Ben Arfa'nın da takıma katımasını istedi. Sportif direktör Damien Comolli, bu transferle uzun süre uğraşsa da olumlu sonuçlandıramadı. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok önemli kulübün ilgilendiği Fransız oyuncu, kendisini isteyen kulüpleri reddetti.

32 yaşındaki futbolcu neden hiçbir kulübe imza atmadığını merak edenlere Instagram'dan yanıt verdi.

Ben Arfa yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı;

"Hiçbir teklif beni heyecanlandırmadı. Bu iş, kadın gibidir. Eğer seni heyecanlandırmıyorsa boş ver gitsin."

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 41 resmi maça çıkan Ben Arfa, 9 gol atıp 6 da asist yaptı. (Akşam)