Fenerbahçe 'nin önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istediği Torino'nun İtalyan santrforu Andrea Belotti'de en büyük engelin Milan kulübü olduğu bildirildi.

Milan'ın İtalyan santrforun Torino ile sözleşme yenilememe kararı aldığı ocak ayından beri kendisine ilgili olduğu ifade edildi. Ancak Beltotti'nin istediği yıllık 4 milyon Euro ücreti Milan'ın da karşılamadığı gelen haberler arasında.

Belotti'nin menajeri, Fenerbahçeli kurmaylarla yaptığı görüşmede 3 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık 4 milyon Euro garanti para istemiş, imza parasının istendiği de ifade edilmişti.

Fenerbahçe, yıllık 4 milyon Euro'yu verir, imza parasını da biraz yüksek tutarsa Belotti'nin çubuklu formayı giymesinin en meselesi olacağı fakat Fenerbahçeli kurmayların meseleyi en az maliyetle çözme taraftarı olduğu da belirtiliyor. (Takvim)