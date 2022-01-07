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Bellona Kayseri’de ayrılık

Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Aclan Kavasoğlu ile yollar ayrıldı.

07 Ocak 2022, Cuma 17:34 Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri’de ayrılık

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da ayrılık. Geçtiğimiz günlerde Başantrenör Ayhan Avcı’nın yerine gelen Aclan Kavasoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı takımın başında 3 maça çıkan Kavasoğlu 3 mağlubiyet aldı.

Bellona Kayseri Basketboldan yapılan açıklamada, “Başantrenörümüz Aclan Kavasoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

KAYSERİ (İHA)

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