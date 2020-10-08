Bellona Kayseri yine mağlup

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde oynadığı ikinci maçında da mağlup oldu. Lige İzmit Belediyespor yenilgisi ile başlayan sarı kırmızılılar, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı da tek basket ile kaybetti. Uzun süre önde götürdüğü müsabakanın son periyodunda rakibine karşı koyamayan ve sahadan 90-88 yenik ayrılan sarı kırmızılılar, ligdeki ikinci maçında da yenilmenin üzüntüsü içerisinde.

Bellona Kayseri Basketbol takımı İdari Menajeri Fikri Gençaslan, takımda eksikler olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Oyuncularımızı performanslarından ötürü kutlamak gerekli. Artık bu maçı geride bırakıp Pazar günü sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçına odaklanacağız" dedi.

Harris takımın lideri oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımının yabancı oyuncusu Harris iki maçta takımın lideri oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımının yeni transferlerinden Tyasha Pearl Desiree Harris geride kalan 2 maçta takımın en skorer oyuncusu oldu. İzmit Belediyespor maçında 21 sayı üreten Amerikalı oyuncu Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında da 25 sayı ile oynadı.

Takımın diğer bir oyuncusu Melis Gülcan ise İzmit Belediyespor maçında 23 sayı üretirken Hatay Büyükşehir maçında ise 18 sayı ile Harris'in takipçisi oldu

İHA