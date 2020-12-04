Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, Pazar günü deplasmanda BOTAŞ ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Canik belediyespor7u farklı yenerek moral bulan Sarı-Kırmızılılar deplasmanda BOTAŞ’ı da mağlup etmek istiyor.

2 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 11 puan toplayan ve 12.sırada yeralan Sarı Kırmızılılar, Pazar günü deplasmanda oynayacağı BOTAŞ maçı için yarın karayolu ile Ankara'ya gidecek. Son antrenmanını maçın oynanacağı salonda yapacak olan Sarı-Kırmızılılar ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Pazar günü Ankara Etlik Spor Salonun oynanacak BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol maçı saat 14.00’de başlayacak.

İHA