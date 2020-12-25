Bellona Kayseri Basketbol’da arayışlar sürüyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin ikinci yarısı öncesi kadroya yeni bir isim katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Jacki Gemelos’un sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılmasından sonra arayışlarına hız veren Sarı Kırmızılılar kısa zaman içerisinde yeni ismi açıklaması bekleniyor.

Takıma faydalı ve yararlı bir yabancı oyuncunun takıma katılması için görüşmelerini sürdüren Bellona Kayseri Basketbol ligin ikinci yarısı öncesi oyuncuyu Kayseri’ye getirmesi bekleniyor.

İHA