Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 20 haftada oynadığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 28 puanla 8.sırada yer alan Sarı-Kırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 19’ar maç ile Kübra İmren Siyahdemir, Kennedy Valentine Burke ve Ayşegül Günay Aladağ oldu.
Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:
Kübra İmren Siyahdemir - 19 maç
Kennedy Valentine Burke - 19 maç
Ayşegül Günay Aladağ - 19 maç
Luca Ivankovic - 18 maç
Gülse Uğur - 17 maç
Beril Albayrak - 15 maç
Ann Wauters - 10 maç
Klaudıa Perisa - 8 maç
Kaela Dawn Davis - 8 maç
Manolya Kurtulmuş - 8 maç
Shacobıa Barbee - 7 maç
Nazlı Bircan Gökdemir - 6 maç
Sanem Gamze Zeren - 4 maç
Fatma Dikmen - 4 maç
Gizem Sezer - 4 maç
Bedriye Şevval Karlıtekin - 2 maç
İHA