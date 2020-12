Bellona Kayseri Basketbol, transfere hız verdi

Ligin 12'nci haftasında Beşiktaş'ı uzatmalarda mağlup eden Bellona Kayseri Basketbol'un As Başkan Özkan Arseven, "Sakatlık ve Covid 19 testi pozitif çıkan isimler nedeniyle bir türlü tam kadro çalışamıyorduk. Haftalar sonra ilk kez bir maça tam kadro çıkabildik ve galip geldik. Bu galibiyetlerin devam edebilmesi için de yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takım için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni transfer de yapabileceklerini söyleyen Arseven, “Hafta içinde yönetim ve teknik heyet ile bir araya geleceğiz. Baş antrenörümüz Ayhan Avcı’nın raporu doğrultusunda yeni transfer çalışmalarını başlatabiliriz. Takımı eski özlenen günlere taşıyacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

DHA