Bellona Kayseri Basketbol transferde atağa kalktı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı, dış transferde kadrosuna iki isim daha kattı. Sarı Kırmızılı ekip, Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Esra Ural Topuz ile Adana Basketbol takımından Zeynep Öykü Kalbisağde ile anlaşmaya vardı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktör Ahmet Bozbey, daha önce Adana Basketbol takımında oynayan 20 yaşındaki Zeynep Öykü Kalbisağde ile son 4 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen eski oyuncuları Esra Ural Topuz ile 1'er yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi. Bozbey, "Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Transfer listemizde bulunan yerli ve yabancı oyuncular ile sözleşme yapmaya devam ediyoruz. Son olarak aramıza katılan Zeynep ile Esra'ya hoşgeldin diyor ve yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.