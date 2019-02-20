Bellona Kayseri Basketbol seriyi sürdürmek istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 20.haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

20 Şubat 2019, Çarşamba 11:18
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Bellona Kayseri Basketbol seriyi sürdürmek istiyor

Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin 20.haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Son oynadığı 2 maçta aldığı galibiyetler alarak eski günlere dönen Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçını kazanarak bu sezon üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Ligin 19.haftasında evinde oynadığı maçta Canik Belediyespor’u 106-81 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Galatasaray maçı hazırlıklarına başantrenör Ayhan Avcı nezaretinde Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonunda sürdüren Sarı-Kırmızılılarda keyifler yerinde. 25 puanla 11.sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol ligde kalan maçlarda alacağı puanlar ile ligdeki yerini belirleyecek. Cumartesi günü son antrenmanını yaptıktan sonra İstanbul’a gidecek olan Sarı-Kırmızılılar ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

24 Şubat Pazar günü İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonunda oynanacak olan Galatasaray-Bellona Kayseri Basketbol maçı saat 14.00’de başlayacak.

İHA

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