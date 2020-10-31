Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor maç sonucu: 80 - 79

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği OGM Ormanspor’u 80-79 yendi

31 Ekim 2020, Cumartesi 18:08 Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor maç sonucu: 80 - 79

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği OGM Ormanspor’u 80-79 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Semih Vural, Önder Yılmaz, Nihat Çetin

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan 30, Ayşegül Günay Aladağ 2, Gülse Uğur, Harrigan 16, Gemelos 3, Harris 25

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 4, Robinson 21, Damla 3, Walker 4, Sykes 18, Williams 20, Sinem Ataş, Şerife Alperi Onar 5, Meltem Avcı 4

1. Periyot: 21-20

Devre: 37-50

3. Periyot: 59-65

5 faulle çıkan: 32.31 Meltem Avcı (OGM Ormanspor)


KAYSERİ (AA)


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