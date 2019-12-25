Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor maç sonucu: 82-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11'inci hafta maçında sahasında İzmit Belediye'yi konuk eden Bellona Kayseri Basketbol maçı 82-76'lık skorla kazandı.
Müsabakada 34 sayı atan İzmit Belediyesporlu Monae Williams maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol’un en skorer ismi 29 sayı ile Kennedy V. Burke oldu.Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Yücel Çilingir, Erhan Gürsel, Seda Esen
Bellona Kayseri Basketbol: Perisa 3, Ayşegül Aladağ 11, Kübra İmren Siyahdemir 15, Wauters 6, Ivankovic 12, Burke 29, Beril Albayrak 2, Gülse Uğur 4
İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 2, Ezgi Manlacı, Williams 34, Gizem Yavuz 5, Grigalauskyte 10, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Gamze Takmaz 3, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu
1. Periyot: 25-23
Devre: 40-44
3. Periyot: 64-58
5 Faulle Çıkan: 36.44 Gamza Takmaz (İzmit Belediyespor)