Kayseri’de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası’nın son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol’u 87-67 yendi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Çelik, Umut Özgür Ergün, Yiğit Emre Şimşek
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 4, Kiraz Keleş, Zeynep Kalbisağde 3, İlayda Derman, Melis Gülcan 20, Ayşegül Günay Aladağ 3, Gülse Uğur, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Shook 7, Esra Ural Topuz 10, Harris 20
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk, Hatice Bilir, Selena Kör, Kübra İmren Siyahdemir 18, Derin Yaya 8, Özge Yavaş 19, Gizem Başaran 15, Gamze Güzel, Mina Berber, Prince 27, İdal Yavuz, Ben Abdelkader
1. Periyot: 15-20
Devre: 32-46
3. Periyot: 51-64