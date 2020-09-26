Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 67-87

Kayseri’de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası’nın son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol’u 87-67 yendi.

26 Eylül 2020, Cumartesi 20:34 Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 67-87

Kayseri’de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası’nın son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol’u 87-67 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Çelik, Umut Özgür Ergün, Yiğit Emre Şimşek

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 4, Kiraz Keleş, Zeynep Kalbisağde 3, İlayda Derman, Melis Gülcan 20, Ayşegül Günay Aladağ 3, Gülse Uğur, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Shook 7, Esra Ural Topuz 10, Harris 20

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk, Hatice Bilir, Selena Kör, Kübra İmren Siyahdemir 18, Derin Yaya 8, Özge Yavaş 19, Gizem Başaran 15, Gamze Güzel, Mina Berber, Prince 27, İdal Yavuz, Ben Abdelkader

1. Periyot: 15-20

Devre: 32-46

3. Periyot: 51-64

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