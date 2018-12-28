Bellona Kayseri Basketbol deplasmandan galibiyetle döndü

İstanbul’da oynanan karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında maç sonunda 2 sayı ile kazanan zorlu deplasmandan galibiyetle döndü. İstanbul Üniversitesini yenerek ligdeki üçüncü galibiyetine imza atan Bellona Kayseri Basketbol takımı moral buldu. Ligde geride kalan 11.hafta sonunda 3 galibiyet 8 mağlubiyet alan Bellona Kayseri Basketbol takımında alınan İstanbul Üniversitesi karşısında en skorel isim 18 sayı ile yeni transfer Ifunanya Debbıe Ibekwe oldu.

Rakip Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Süper Liginin 12.haftasında İstanbul’da güçlü rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Kayseri Bellona Basketbol takımı hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sarı-Kırmızılılar güçlü rakibini yenerek üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Cumartesi günü İstanbul Fenerbahçe Metre Enerji Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Fenerbahçe maçı hazırlıklarını galibiyet üzerine sürdüren Kayseri ekibi Bellona Kayseri Basketbol takımında moraller ve keyifler yerinde.

İHA