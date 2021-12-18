Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 83-79'luk skorla yenildi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Bellona Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Uygar Kurt, İzel Deniz Pehlivan
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 6, Meltem, Sevgi 2, Williams 24, Farhiya, Sventroaite 28, Gizem 2, Helin, Slocum 17
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cuic 21, Gizem Mürüvet 10, İlemnur, Merve 11, Duygu 2, Gonca 4, Daci, Macaulay 8, Doyle 27
1'İNCİ PERİYOT: 13 - 23
DEVRE: 27 - 36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49 - 60