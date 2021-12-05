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Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş maç sonucu: 66-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 75-66 mağlup etti.

05 Aralık 2021, Pazar 18:53 Son Güncelleme:
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Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş maç sonucu: 66-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 75-66 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Kayseri Basketbol'dan Destiny Slocum oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Eyyüp Ayhan

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 7, Meltem 5, Sevgi 6, Sventroaite 12, Gizem, Helin 16, Slocum 20

BEŞİKTAŞ HDİ SİGORTA: Jacopsone 18, Şelale 1, Ceyda, İrem Naz 7, Elif 11, Mc Call 15, Simmons 7, İlayda 7, Melek  9

1'İNCİ PERİYOT: 15 - 20

DEVRE:  33 - 43

3'ÜNCÜ PERİYOT:46 - 61

DHA

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