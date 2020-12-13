Karşılaşmanın ilk dakikalarında Bellona Kayseri Basketbol 7-2 öne geçerek farkı açmaya çalıştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol’un sayılarına karşılık vererek art arda bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol’un sert savunmasına rağmen skoru 21-19’a kadar getirdi. İlk çeyrek 25-21 Bellona Kayseri Basketbol üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Bellona Kayseri Basketbol etkili savunmasıyla Beşiktaş’ın potadan boş dönmesini fırsat bilerek aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı. İkinci periyotta da Beşiktaş hücumda sayı bulmakta zorlandı ve periyot 49-40 Bellona Kayseri Basketbol üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü periyotta Beşiktaş rakibine karşı baskısını arttırarak skoru 54-54’ge getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü periyotta Bellona Kayseri Basketbol aradaki farkı koruyamadı ve çeyrek 60-58 tamamlandı.

Son periyotta Beşiktaş üst üste bulduğu üçlüklerle 71-66 öne geçti. Son saniyelere 76-78 öne giren Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı. Harrggan’ın attığı sayı ile son periyot 78-78 tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Bellona Kayseri Basketbol sayı üretmekte zorlandı. Serbest atışlarda da sayı bulmakta zorlanan Kayseri ekibi son dakikada bulduğu üçlüklerle maçı 91-87 kazandı.

İHA