Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, deneyimli sporcusu Aysegül Günay Aladağ ile sözleşme yeniledi. Başantrenör Ayhan Avcı ile 14'üncü sezon için de anlaşan Kayseri takımı transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon ilk transferi ABD'den yapan Bellona Kayseri Basketbol, 22 yaşındaki Kylee Shook'u kadrosuna katmıştı.

Kayseri ekibi, geçen seneki kadrosunda yer alan deneyimli sporcu Ayşegül Günay Aladağ ile de yeniden anlaşma sağladı. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki Aladağ, son sezon da takımının formasını terletmişti.





İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)