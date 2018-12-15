Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol, konuk ettiği Kırçiçeği Bodrum’u 81-56 yendi.
Bellona Kayseri Basketbol: 81 - Kırçiçeği Bodrum: 56
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Fatih Güler, Uygar Kurt, Mustafa Candemir Tabak
Bellona Kayseri Basketbol: Derya Kavak, Meryem Gültekin 9, Ezgi Manlacı 8, Aysun Yararbaş Yılmaz, Majamljkovic 8, Anderson 21, Ivankovic 18, Fatma Dikmen, Gizem Sezer 2, Gamze Takmaz 11, Melike Tuğba Oral 4
Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Beril Albayrak 13, Deniz Ataer, Zivadinovic 15, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın, Kiriienko 6, Fatma Ata 3, Kübra Turan 2, Danielle 17
1. Periyot: 29-14
Devre: 50-23
3. Periyot: 67-37
AA